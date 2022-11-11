Россия лидирует по числу туристов на Пхукет

РФ возглавила перечень стран, откуда с начала ноября на таиландский остров Пхукет прибыло больше всего путешественников из-за рубежа. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу данные иммиграционной службы аэропорта Пхукета.

Благодаря восстановлению прямого авиасообщения, из России на остров с 1 по 10 ноября прибыло 18 370 человек. В десятку стран также вошли Индия (8,9 тыс.), Австралия (5,2 тыс.), Великобритания (4,5 тыс.), Германия (4,1 тыс.), Казахстан (3,4 тыс.), Сингапур (3,2 тыс.), Малайзия (2,8 тыс.), США (2,3 тыс.) и Южная Корея (1,8 тыс.). Всего за указанный период на Пхукет прибыло более 75,2 тыс. иностранных путешественников.