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46 минут назад

Россия возглавила список стран, откуда больше всего путешественников прибывает на Пхукет

ТАСС

РФ возглавила перечень стран, откуда с начала ноября на таиландский остров Пхукет прибыло больше всего путешественников из-за рубежа. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу данные иммиграционной службы аэропорта Пхукета.

Россия лидирует по числу туристов на Пхукет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Благодаря восстановлению прямого авиасообщения, из России на остров с 1 по 10 ноября прибыло 18 370 человек. В десятку стран также вошли Индия (8,9 тыс.), Австралия (5,2 тыс.), Великобритания (4,5 тыс.), Германия (4,1 тыс.), Казахстан (3,4 тыс.), Сингапур (3,2 тыс.), Малайзия (2,8 тыс.), США (2,3 тыс.) и Южная Корея (1,8 тыс.). Всего за указанный период на Пхукет прибыло более 75,2 тыс. иностранных путешественников.

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 364 пассажира. Вместе с тем "Аэрофлот" и авиакомпания S7 осуществляют полеты в Бангкок.

Общество,АК S7,Аэрофлот,
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