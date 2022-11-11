Экоактивисты попытались приклеиться к "Крику" Эдварда Мунка

Экоактивисты природоохранного движения Stopp Oljeletinga! («Остановите разведку нефти!») попытались приклеиться к картине Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии. Об этом сообщает местное агентство новостей NTB.

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Картина не пострадала, однако на защитном стекле остались следы клея. Полицейские заключили под стражу троих активистов, которые объяснили свой поступок желанием «заставить законодателей остановить добычу нефти».

За последний месяц экоактивисты провели серию подобных акций в различных странах, в том числе в Великобритании и Германии, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата.