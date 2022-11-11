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21 минуту назад

Экоактивисты попытались приклеиться к "Крику" Эдварда Мунка

Газета.Ruиещё 1

Экоактивисты природоохранного движения Stopp Oljeletinga! («Остановите разведку нефти!») попытались приклеиться к картине Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии. Об этом сообщает местное агентство новостей NTB.

Экоактивисты попытались приклеиться к "Крику" Эдварда Мунка
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Картина не пострадала, однако на защитном стекле остались следы клея. Полицейские заключили под стражу троих активистов, которые объяснили свой поступок желанием «заставить законодателей остановить добычу нефти».

За последний месяц экоактивисты провели серию подобных акций в различных странах, в том числе в Великобритании и Германии, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Ранее австрийские экоактивисты приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в музее естественной истории в Вене. В социальных сетях представители движения «Последнее поколение» опубликовали видео с места инцидента.

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