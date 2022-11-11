Росгидромет запустит мониторинг многолетней мерзлоты

"Росгидромет запускает проект по мониторингу многолетней мерзлоты. Этот проект подразумевает строительство 140 пунктов мониторинга в северной части РФ", - рассказал Шумаков. "Надеюсь, что к концу следующего года мы выполним эту задачу, и у нас будет система мониторинга многолетнемерзлых грунтов, которую будет вести Росгидромет, выдавая всем специалистам желаемую или заказываемую ими информацию", - сказал руководитель службы.