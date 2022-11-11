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1 час назад

Росгидромет планирует запустить систему мониторинга многолетней мерзлоты к концу 2023 года

ТАСС

Росгидромет планирует к концу 2023 года запустить систему мониторинга многолетней мерзлоты, которая предполагает строительство 140 наблюдательных пунктов в северной части РФ. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), национальный координатор Рамочной конвенции ООН об изменении климата Игорь Шумаков в Шарм-эш-Шейхе на полях Всемирного саммита по климату.

Росгидромет запустит мониторинг многолетней мерзлоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Росгидромет запускает проект по мониторингу многолетней мерзлоты. Этот проект подразумевает строительство 140 пунктов мониторинга в северной части РФ", - рассказал Шумаков. "Надеюсь, что к концу следующего года мы выполним эту задачу, и у нас будет система мониторинга многолетнемерзлых грунтов, которую будет вести Росгидромет, выдавая всем специалистам желаемую или заказываемую ими информацию", - сказал руководитель службы.

Общество,Росгидромет,ООН,
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