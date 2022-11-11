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31 минуту назад

В России предложили ввести пожизненное заключение за диверсии

Елена Прошина

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за диверсии в том числе на атомных и биологических объектах. Об этом пишет РБК.

В России предложили ввести пожизненное заключение за диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, предлагается изменить ст. 281 Уголовного кодекса.

«За разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, средств связи, объектов жизнеобеспечения, а также нанесение вреда здоровью людей или природной среде для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России будет грозить лишение свободы на срок от десяти до 15 лет», - говорится в документе.

За те же действия, совершенные группой лиц или повлекшие тяжкие последствия будет грозить от 12 до 20 лет. В случае, если эти действия будут связаны с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты или с использованием ядерных материалов, то наказание составит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. Также пожизненный срок грозит за диверсию, если она повлекла умышленное причинение смерти человеку.

Также предлагается внести поправки в ст. 205 УК о террористическом акте. Заключение на срок от 15 до 20 лет либо пожизненный срок будет грозить за теракт с посягательством на атомные или потенциально опасные биологические объекты, а также с использованием патогенов.

Напомним, спецслужбы Украины совершили уже три теракта на Курской АЭС. По данным ФСБ, атаки были совершены 4, 9 и 12 августа. В результате было подорвано шесть опор линий электропередачи, что привело к «нарушению технологического процесса ее функционирования».

Общество,ФСБ,Госдума,
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