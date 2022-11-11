В Семейный кодекс могут добавить понятие «традиционных ценностей»

В документе также появится понятие «фактический воспитатель». Рекомендации разработал комитет Совета федерации по конституционному законодательству, пишет газета «Ведомости».
Уточняется, что к традиционным ценностям могут отнести родительско-десткие отношения, а не только союз мужчины и женщины.
Сенаторы поясняют, что апелляция к традиционным и семейным ценностям — один из основных элементов социокультурной стратегии Владимира Путина. 9 ноября президент подписал указ, которым утвердил основы государственной политики в этом направлении.