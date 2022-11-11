В Семейный кодекс могут добавить понятие «традиционных ценностей»

В документе также появится понятие «фактический воспитатель». Рекомендации разработал комитет Совета федерации по конституционному законодательству, пишет газета «Ведомости».

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Уточняется, что к традиционным ценностям могут отнести родительско-десткие отношения, а не только союз мужчины и женщины.