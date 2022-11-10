По всей России заработают центры противодействия идеологии терроризма

На заседании координационного совета Минобрнауки России по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма заявили, что Министерство науки и высшего образования собирается создать координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма в каждом субъекте Российской Федерации уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Сегодня как никогда важно своевременно оценивать риски деструктивных проявлений и на этой основе вырабатывать эффективные превентивные меры. Особое внимание необходимо уделить противодействию деструктивными криминальным проявлениям в молодежной среде, представляющим реальную опасность для российского общества», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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Сообщается, что на сегодняшний день в России уже действуют 43 подобных центра в разных регионах страны. В ходе заседания глава Минобрнауки России сообщил о необходимости открыть такие центры во всех субъектах страны.

Одним из основных направлений работы таких центров станет отслеживание «информационных вбросов» и дезинформации. Также в этих центрах проходит обучение специалистов по профилактической работе с молодежью. Участники прошедших обсуждений отметили, что дискуссионные площадки «Открытый диалог», открытые на базе координационных центров, пользуются большой востребованностью у молодёжи. Их используют для постоянных встреч и обсуждения актуальных вопросов, которые интересуют студентов.

«События, которые проходят сейчас, а также все, что их сопровождает как во внешней сфере, так и в сфере внутренних общественных отношений, сформировали во многом новую реальность. С этой реальностью пришли новые вызовы, задачи, которые необходимо решать нашему обществу, соответственно, и нам тоже», – прокомментировал результаты заседания заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин.