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26 минут назад

Правительство РФ предложило ужесточить ответственность за диверсии

Газета.Ru

Правительство России предложило ужесточить ответственность за диверсии, связанные с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.

Правительство РФ предложило ужесточить ответственность за диверсии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правками устанавливается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Общество,Правительство РФ,
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