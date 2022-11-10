Правительство РФ предложило ужесточить ответственность за диверсии

Правительство России предложило ужесточить ответственность за диверсии, связанные с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.
«Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Правками устанавливается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.