Политолог рассказал об отношении российской молодежи к СВО

Молодежь России оценила риски и угрозы, связанные с геополитической ситуацией, и поддерживают специальную военную операцию на Украине. Об этом во время круглого стола Экспертного института социальных исследований заявил политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин, перелает «РИА Новости».

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«Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий», — сказал Гераскин.

По его словам, с начала спецоперации у молодежи было время «оценить весь спектр возможных угроз» и она сделала это «очень хорошо».

«Они отлично ощутили риски: ядерный шантаж, информационную войну, усвоили принцип президента: "Если драка неизбежна — нужно бить первым"», — добавил политолог.

Гераскин считает, что у молодых россиян «рухнуло» представление о безопасном мире, СВО «убило инфантилизм и конформистский подход». На действия «зарубежной элиты» они ответили активной волонтерской деятельностью, отметил он.