Политолог рассказал об отношении российской молодежи к СВО

Молодежь России оценила риски и угрозы, связанные с геополитической ситуацией, и поддерживают специальную военную операцию на Украине. Об этом во время круглого стола Экспертного института социальных исследований заявил политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин, перелает «РИА Новости».
«Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий», — сказал Гераскин.
По его словам, с начала спецоперации у молодежи было время «оценить весь спектр возможных угроз» и она сделала это «очень хорошо».
«Они отлично ощутили риски: ядерный шантаж, информационную войну, усвоили принцип президента: "Если драка неизбежна — нужно бить первым"», — добавил политолог.
Гераскин считает, что у молодых россиян «рухнуло» представление о безопасном мире, СВО «убило инфантилизм и конформистский подход». На действия «зарубежной элиты» они ответили активной волонтерской деятельностью, отметил он.
Также доверие у молодых граждан страны власти РФ вызывают за счет «последовательности», в которой они «не видят никакой фальши и подвоха». Кроме того они начали понимать, что Россия противостоит не Украине, а всему «коллективному Западу», подчеркнул Гераскин.