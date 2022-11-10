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58 минут назад

Россия побила рекорд по приему украинских беженцев

Илья Родин

Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев опубликовало данные о том, в какие государства Европы направились жители Украины после начала спецоперации. Таблица опубликована в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Названа страна, в которую уехало наибольшее количество украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ООН, значительное число граждан Украины выехало в Российскую Федерацию. В общей сложности, в страну прибыли 2,8 млн человек.

На втором месте оказалась Польша. Варшава приняла 1,4 млн вынужденных переселенцев.

В Германию уехало свыше миллиона украинцев, в Чехию - 458 тыс., в Испанию - 151 тыс., в Великобританию - 141 тыс.

В Ирландии арестовали украинского беженца с арбалетом

Журналисты канала подчеркнули, что, по их сведениям, страны Балтии приняли в общей сложности 158 тыс. беженцев. При том, что постоянно заявляют о своей поддержке Украины и украинского народа.

Ранее сообщалось, что Соединенное королевство может значительно сократить объемы помощи вынужденным переселенцам. В частности, может быть закрыта программа «Дома для Украины».

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