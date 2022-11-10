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32 минуты назад

Мэр Таллина: в Эстонии политики считают врагами защитников русского языка в школах

Газета.Ruиещё 1

В Эстонии политики зачисляют в ранг врагов государства тех, кто выступает в защиту образования на русском языке, заявил в эфире Raadio 4 мэр Таллина Михаил Кылварт.

Мэр Таллина: в Эстонии считают врагами защитников русского языка в школах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага», — утверждает он.

Мэр уточнил, что так было и раньше, но сейчас ситуация особенно обострилась в связи с событиями на Украине. По его словам, общий фон нагнетания обстановки и эмоций сейчас используется, чтобы инициативами, подобным переходу образования на эстонский язык, максимально привлечь внимание и нарастить политический потенциал.

В Эстонии в 2024 году в детских садах и в первом и четвертом классах школы начнется переход на образование на эстонском языке.

Как ожидается, к 2030 году вся система образования прибалтийской республики должна полностью перейти на эстонский язык.

Общество,Михаил Кылварт,
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