Ведущий из России сделал забавную оговорку в прямом эфире

На рязанском телеканале «ТКР» случился неловкий инцидент. Ведущий региональных новостей оговорился в прямом эфире и назвал благодарственные письма «письками». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
«Всех участников отметят благодарственными письками... письмами», – сообщил ведущий в репортаже о конкурсе скрипачей.
Руководство телеканала отнеслось к произошедшему с пониманием и заявило о том, что не планирует наказывать ведущего за ошибку.
«В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий – обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», – прокомментировал ситуацию директор «ТКР» Сергей Кузнецов.
Ранее президент США Джо Байден оговорился в ходе митинга во Флориде и заявил, что возглавил страну «этим летом».