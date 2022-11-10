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17 минут назад

Ведущий из России сделал забавную оговорку в прямом эфире

Елена Прошина

На рязанском телеканале «ТКР» случился неловкий инцидент. Ведущий региональных новостей оговорился в прямом эфире и назвал благодарственные письма «письками». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Ведущий из России сделал забавную оговорку в прямом эфире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всех участников отметят благодарственными письками... письмами», – сообщил ведущий в репортаже о конкурсе скрипачей.

Руководство телеканала отнеслось к произошедшему с пониманием и заявило о том, что не планирует наказывать ведущего за ошибку.

«В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий – обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», – прокомментировал ситуацию директор «ТКР» Сергей Кузнецов.

Ранее президент США Джо Байден оговорился в ходе митинга во Флориде и заявил, что возглавил страну «этим летом».

Общество,Джозеф Байден,Сергей Кузнецов,
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