Ведущий из России сделал забавную оговорку в прямом эфире

«В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий – обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», – прокомментировал ситуацию директор «ТКР» Сергей Кузнецов.