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26 минут назад

Река в российском городе окрасилась в зеленый цвет

Елена Прошина

Река Ключевка в городе Кострома окрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кострома».

Река в российском городе окрасилась в зеленый цвет
Фото: СоцсетиСоцсети

Позеленевшая река протекает поблизости от костромского микрорайона «Венеция». На выложенных в соцсеть кадрах заметно, что вода имеет яркий и неестественный зеленый цвет. Что послужило причиной неожиданного позеленения, пока что неизвестно.

По имеющимся данным, в региональном департаменте природных ресурсов сообщили Росприроднадзору о том, что в реку попала грязь через ливневую канализацию. Теперь Рыбнадзор области должен будет провести проверку, установить виновного и привлечь его к ответственности, если возникнет такая необходимость.

Ранее в Северске выявили загрязнение реки Томь.

Общество,Росприроднадзор,
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