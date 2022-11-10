Река в российском городе окрасилась в зеленый цвет

Позеленевшая река протекает поблизости от костромского микрорайона «Венеция». На выложенных в соцсеть кадрах заметно, что вода имеет яркий и неестественный зеленый цвет. Что послужило причиной неожиданного позеленения, пока что неизвестно.

По имеющимся данным, в региональном департаменте природных ресурсов сообщили Росприроднадзору о том, что в реку попала грязь через ливневую канализацию. Теперь Рыбнадзор области должен будет провести проверку, установить виновного и привлечь его к ответственности, если возникнет такая необходимость.