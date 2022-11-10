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15 минут назад

«Не справился с ударом»: Беркова связала смерть бывшего мужа с их разводом

Никита Бородкин

Порнозвезда Елена Беркова заявила, что не общалась со своим бывшем мужем, актером Андреем Стояновым более четырех лет. Как сообщает «Газета.Ru», она отметила, что после развода артиста нередко замечали на публике «в непотребном виде».

«Не справился с ударом»: Беркова связала смерть бывшего мужа с их разводом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какие-то слухи до меня доходили, регулярно в соцсетях мне писали, что он находился в непотребном виде после нашего расставания. Видимо, после расставания он не справился с таким ударом», — заявила Беркова.

Актриса фильмов для взрослых подчеркнула, что во время брака с ней Стоянов регулярно занимался спортом, не употреблял алкоголь и наркотические вещества. Сама Беркова отметила, что продолжает вести здоровый образ жизни, а в декабре впервые выступит в профессиональном турнире по ММА.

Напомним, что о смерти Стоянова стало известно 10 ноября. По информации СМИ, утром он потерял сознание и актеру вызвали скорую, однако медикам не удалось его спасти.

Общество,Андрей Стоянов,Елена Беркова,
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