«Не справился с ударом»: Беркова связала смерть бывшего мужа с их разводом

Порнозвезда Елена Беркова заявила, что не общалась со своим бывшем мужем, актером Андреем Стояновым более четырех лет. Как сообщает «Газета.Ru», она отметила, что после развода артиста нередко замечали на публике «в непотребном виде».

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«Какие-то слухи до меня доходили, регулярно в соцсетях мне писали, что он находился в непотребном виде после нашего расставания. Видимо, после расставания он не справился с таким ударом», — заявила Беркова.

Актриса фильмов для взрослых подчеркнула, что во время брака с ней Стоянов регулярно занимался спортом, не употреблял алкоголь и наркотические вещества. Сама Беркова отметила, что продолжает вести здоровый образ жизни, а в декабре впервые выступит в профессиональном турнире по ММА.