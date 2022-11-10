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50 минут назад

Симоньян высмеяла реакцию Армении на вопрос о запрете ее въезда в страну

В погранслужбе Армении отказались подтвердить или опровергнуть, запрещен ли главреду RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Симоньян высмеяла реакцию Армении на вопрос о запрете ее въезда в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свой отказ пограничники объяснили тем, что «эта информация содержит данные личного характера».

«Тайны моей личной жизни давно раскрыты во всей желтой прессе страны. Так что не юлите, скажите уже прямо», - так прокомментировала это Симоньян.

25 октября Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению. Причины она не уточнила.

Главред RT ранее не раз критиковала власти Армении. В 2020 году на фоне обострения в Нагорном Карабахе она заявила, что Ереван «в ответ на многолетнее добро и защиту» со стороны России не признал Крым. Она отмечала, что страну «наводнили антироссийские НКО» и Армения стала «плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

Премьер Армении Никол Пашинян называл эти обвинения несостоятельными.

Общество,Никол Пашинян,Маргарита Симоньян,
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