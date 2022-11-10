Симоньян высмеяла реакцию Армении на вопрос о запрете ее въезда в страну

В погранслужбе Армении отказались подтвердить или опровергнуть, запрещен ли главреду RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тайны моей личной жизни давно раскрыты во всей желтой прессе страны. Так что не юлите, скажите уже прямо», - так прокомментировала это Симоньян.

25 октября Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению. Причины она не уточнила.

Главред RT ранее не раз критиковала власти Армении. В 2020 году на фоне обострения в Нагорном Карабахе она заявила, что Ереван «в ответ на многолетнее добро и защиту» со стороны России не признал Крым. Она отмечала, что страну «наводнили антироссийские НКО» и Армения стала «плацдармом антироссийских сил на Кавказе».