В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в пятый раз

Москва24

В России в пятый раз стартовала акция "Елка желаний", она продлится до 28 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей", которая является организатором акции, Алексея Агафонова.

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в пятый раз
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Заявки будут приниматься до 10 декабря. В целом, акция продлится до 28 февраля 2023 года. Но первые желания мы начнем исполнять уже в рамках международного форума "Мы вместе", который пройдет 5–7 декабря в Москве", – сказал он.

Агафонов отметил, что в акции в этом году будут участвовать жители присоединенных территорий. Он также подчеркнул, что "Елка желаний" направлена на то, чтобы создавать новогоднее настроение тем, кто оказался в трудной ситуации – детям и пожилым людям.

Ранее стало известно, что жители России прислали около 93 тысяч писем на почту Деда Мороза. Там также составили список самых популярных желаний. Взрослые чаще всего просят любви и счастья, дети мечтают, чтобы им подарили планшеты, компьютеры, приставки и наушники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители