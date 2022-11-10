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1 час назад

Дорогой Леонид Ильич: 40 лет назад умер Брежнев

Газета.Ru

10 ноября исполняется 40 лет со дня, когда умер последний «классический» генсек Леонид Брежнев. На протяжении 18 лет – с 1964 по 1982 год – он возглавлял СССР, став вторым по длительности правления советским лидером после Иосифа Сталина.

1/16 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время прогулки на яхте в Крыму, 1972 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
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2/16 Депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Днепропетровского областного комитета Коммунистической партии (большевиков) Украинской ССР Леонид Ильич Брежнев, 1950 год
Фото: Григорий Вайль/ТАСС
3/16 Леонид Брежнев среди пионеров Алма-Аты, 1973 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
4/16 Леонид Брежнев на X съезде Венгерской социалистической рабочей партии, 1970 год
Фото: РИА Новости
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5/16 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Социалистической Федеративной Республики Югослави Иосип Броз Тито (слева направо) на отдыхе в охотничьем хозяйстве «Залесье» под Киевом, 1973 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
6/16 Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева) и Президент США Ричард Никсон в Ореанде, 1974 год
Фото: Эдуард Песов/РИА Новости
7/16 Леонид Брежнев на охоте в Подмосковье, 1977 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
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8/16 Леонид Брежнев с космонавтами в Звездном городке (слева — Валентина Терешкова, справа — Владимир Шаталов, на втором плане — Георгий Береговой), 1973 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
9/16 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро, Куба, 1974 год
Фото: Эдуард Песов/РИА Новости
10/16 Леонид Брежнев с правнучкой Галей на отдыхе в Крыму, 1980 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
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11/16 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (слева) и Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин наблюдают за первомайской демонстрацией с трибуны Мавзолея, 1976 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
12/16 Леонид Брежнев на прогулке в охотничьем хозяйстве в Завидово, 1979 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
13/16 Леонид Брежнев с супругой во время голосования в Совет Национальностей Верховного Совета СССР, 1981 год
Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС
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14/16 Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму, 1978 год
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
15/16 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев беседует с американским пианистом Ваном Клиберном во время визита в США, 1973 год
Фото: Владимир Мусаэльян и Валентин Соболев/ТАСС
16/16 Траурная процессия во время церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым на Красной площади, 15 ноября 1982 года
Фото: Виктор Кошевой/ТАСС

Среди достижений «дорогого Леонида Ильича» часто отмечают внешнеполитические успехи, «разрядку» напряженных отношений с США. А так называемый «период застоя», начавшийся с приходом к власти Брежнева, многие из поколения 70-х вспоминают с ностальгией. Это были годы освоения космоса, развития авиации и энергетики.

Несмотря на то, что именно во время правления Брежнева «развитый социализм» начал проигрывать историческое соревнование капитализму, генеральный секретарь редко вызывал у народа негатив

Общество,Фото,Леонид Брежнев,
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