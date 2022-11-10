Над каналом в центре Петербурга вывесили красные трусы

В центре Санкт-Петербурга натянули веревку с одеждой. Как сообщает «Фонтанка», неизвестные вывесили разные предметы гардероба на канале Грибоедова, между домами № 50 и 59.

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На веревке развешаны платья, кофты, шарфы, майки и красные трусы. Пока неизвестно, что это — акция или шутка. Авторы «перформанса» также не дали о себе знать.

Ранее в Санкт-Петербурге на Итальянской улице заметили мужчин в одежде времен Российской империи. Очевидцы предположили, что идет съемочный процесс — неподалеку от места находился фургон, похожий на операторский.