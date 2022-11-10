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43 минуты назад

В Омской области ввели режим повышенной готовности для защиты от чрезвычайных ситуаций

ТАССиещё 3

Губернатор Омской области Александр Бурков ввел на территории Омской области режим повышенной готовности для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как говорится в указе, опубликованном в четверг на интернет-портале правовой информации, решение принято в связи с введением указом президента России Владимира Путина в Омской области уровня базовой готовности.

В российском регионе ввели режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности <…> постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области", - говорится в указе.

Губернатор распорядился перевести на особый режим работы объекты, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Комплекс мер, предусмотренных указом, обязателен не только для органов власти, но и всех граждан, находящихся на территории региона.

19 октября Путин ввел четыре уровня готовности на территории государства: максимальный уровень реагирования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях; средний уровень реагирования - в приграничных с Украиной регионах России; уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов; базовой готовности - в остальных субъектах Федерации.

Общество,Александр Бурков,Владимир Путин,
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