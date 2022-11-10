Названы самые популярные товары у россиян во время онлайн-распродаж

Россияне во время крупных онлайн-распродаж охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших маркетплейсов. Кроме того, популярностью пользуются товары брендов, покинувших страну. При этом популярность «черных пятниц» год от года растет.

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Традиционная «черная пятница» пройдет в конце ноября, однако некоторые акции уже начались. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании Wildberries, самыми популярными покупками в первые дни распродажи стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, ювелирные серьги, духи, подарочные наборы косметики, а также елочные украшения. Помимо этого, большим спросом пользуется одежда и обувь от зарубежных брендов, которые сейчас сокращают свое присутствие на российском рынке, но распродают остатки товаров.

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В «Яндекс.Маркете» ожидают, что в этом году наибольшим спросом будут пользоваться электроника и бытовая техника, одежда и аксессуары, товары для дома, а также товары, которые могут служить подарками для себя или близких.

— Например, умные устройства и детские игрушки. Кроме того, покупатели традиционно покупают в дни распродаж и товары ежедневного спроса, так как на них также распространяются выгодные ценовые предложения, — рассказали «ВМ» в пресс-службе площадки.

При этом популярность распродаж у россиян растет. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Wildberries, в этом году россияне уже заказали на маркетплейсе товаров на сумму почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.