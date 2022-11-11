Российские компании раскрыли планы на новогодние корпоративы

Больше половины российских компаний отказались от проведения новогоднего корпоратива в 2022 году. При этом, каждая десятая компания, которая собирается проводить мероприятие, готова потратить на одного человека менее одной тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Актион Кадры и HR», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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Новогодний корпоратив не собираются проводить в этом году 68 процентов опрошенных компаний. В каждой пятой компании (21 процент) считают нужным приободрить людей, поэтому мероприятие все же проведут. В каждой десятой (9 процентов) сообщили, что корпоратив организовывали даже в пандемию.

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Причины отказа и перераспределение бюджета

Согласно опросам, 50 процентов признались, что отмечать Новый год не хочется из-за отсутствия настроения, 15 процентов заявили, что не обладают нужным бюджетом, 3 процента ссылаются на все еще неподходящую эпидемиологическую обстановку.

На вопрос о том, куда будут перераспределены деньги, которые планировалось потратить на корпоратив, 46 процентов ответили, что не закладывали в бюджет эти траты. В каждой пятой компании (19 процентов) сказали, что купят подарки детям сотрудников, 13 процентов — распределят на внутрикорпоративные задачи, 7 процентов — отдадут средства на благотворительность, 8 — выплатят сотрудникам тринадцатую заработную плату, 5 процентов — переложат статью на другие HR-расходы, 2 процента — отложат на корпоратив в следующем году.

Самые популярные форматы

Те, кто все-таки от праздника не отказываются, выбирают разные форматы проведения корпоратива, говорят данные исследования. В трети компаний (33 процента) собираются вместе с коллегами пойти в бар или ресторан за счет компании. Сделают то же самое, но уже потратят на это личные средства 27 процентов. Каждый четвертый респондент (24 процента) рассказал, что их корпоратив пройдет в специально арендованном помещении с фуршетом и развлекательной шоу-программой. Еще 9 процентов отдает предпочтение бизнес-играм и фуршету с выступлением руководства. Проводить корпоратив в онлайн-формате будут лишь 2 процента опрошенных.

Изменение расходов на корпоратив в 2022 году

Рост затрат на проведение корпоратива отмечают 59 процентов опрошенных из числа тех, кто собирается отмечать корпоратив. По мнению большинства респондентов (91 процент), увеличение расходов связано с инфляцией. Среди других причин называют дополнительные траты на шоу-программу, приглашенную звезду, аренду помещения. Затраты на корпоратив никак не изменились у 31 процента. Оставшиеся 10 процентов смогли сократить бюджет за счет уменьшения штата сотрудников, отказа дорогих площадок и артистов, экономии на фуршете.

Траты на человека и дополнительные бонусы

На одного человека при проведении корпоратива готовы потратить до 1 тысячи рублей 10 процентов опрошенных компаний, от 1 до 2 тысяч рублей — 17 процентов опрошенных, от 2 до 3 тысяч рублей — 29 процентов, от 3 до 5 тысяч рублей — 25 процентов, от 5 до 10 тысяч рублей — 12 процентов, от 10 тысяч и выше — 7 процентов.

Более половины опрошенных (62 процента) ответили, что их корпоратив рассчитан на количество до 50 человек, в составе от 50 до 100 человек будут отмечать корпоратив 26 процентов, у 11 процентов на корпоративе будут присутствовать от 100 до 500 человек, и 1 процент планирует собрать больше 1000 человек.

Помимо корпоратива в некоторых компаниях сотрудникам будут выдавать премию (35 процентов опрошенных), раздадут новогодние подарки (56 процентов), добавят дополнительный выходной (7 процентов), устроят новогоднюю елку для детей (15 процентов).