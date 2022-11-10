Власти дали британцам советы по сохранению тепла в доме

Председатель государственного Комитета по изменению климата Великобритании Джон Гаммер рекомендовал жителям страны закрывать на ночь шторы и утеплять окна, чтобы сохранить тепло в доме и не переплачивать за электроэнергию в условиях роста цен. Об этом в среду вечером сообщила газета The Daily Telegraph.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее сведениям, Гаммер написал письмо главе Минфина Соединенного Королевства Джереми Ханту с просьбой запустить общественную кампанию по информированию британцев о способах сокращения расходов на электроэнергию. В частности, он предложил продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды, а также снижения температуры воды, поступающей в сеть установленного в доме котла. Согласно подсчетам комитета по изменению климата, подобные шаги помогли бы сэкономить Минфину £34 млн ($39 млн) на мерах энергетической поддержки населения.