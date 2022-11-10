Появились подробности о поиске выброшенных в море ручных дельфинов

Поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем севастопольского дельфинария, продолжаются. Две афалины были замечены 9 ноября на мелководье, сообщили журналистам в среду в Федеральном исследовательском центре "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".

"Сотрудники продолжают мониторинг, всю информацию по замеченным животным, а также фото и видео они будут передавать специалистам Карадагской научной станции, которые участвовали в поиске выброшенных владельцем дельфинария четырех афалин. Сегодня, 9 ноября, сотрудники биостанции Института биологии южных морей зафиксировали в районе бухты Ласпи двух афалин на мелководье. Дельфины резвились в море и охотились", - сказали в институте.

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.