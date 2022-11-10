В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
36 минут назад

В акватории Севастополя обнаружили двух дельфинов

ТАССиещё 1

Поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем севастопольского дельфинария, продолжаются. Две афалины были замечены 9 ноября на мелководье, сообщили журналистам в среду в Федеральном исследовательском центре "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".

Появились подробности о поиске выброшенных в море ручных дельфинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники продолжают мониторинг, всю информацию по замеченным животным, а также фото и видео они будут передавать специалистам Карадагской научной станции, которые участвовали в поиске выброшенных владельцем дельфинария четырех афалин. Сегодня, 9 ноября, сотрудники биостанции Института биологии южных морей зафиксировали в районе бухты Ласпи двух афалин на мелководье. Дельфины резвились в море и охотились", - сказали в институте.

Уточняется, что подтверждений, указывающих на принадлежность дельфинов к выпущенным из дельфинария, - нет.

"Подобное поведение дельфинов соответствует поведению в дикий природе и обусловлено временем года, сезонностью, большим количеством рыбы у берегов Севастополя", - добавили в институте.

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

Общество,Биология,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители