Курсы начальной военной подготовки были и в годы Советского Союза. Вреда от них не было никакого, скорее было больше пользы. Потому что школьники получали начальные навыки, связанные не только с военной подготовкой, но и связанные, например, с оружием массового поражения, радиационной, химической и биологической защитой. Им рассказывали о том, как вести себя в критических ситуациях, что делать, если вдруг начались боевые действия. Молодежь получала то дополнительное образование, которое сейчас можно приобрести только в том случае, если человек попал в ряды вооруженных сил.



Помимо этого, на курсах начальной военной подготовки учащиеся могли определиться с тем, будут ли они связывать свою жизнь с военной службой после школьной скамьи. И те, кто раньше проходил начальную военную подготовку, приходили на службу в армию, уже владея некоторыми навыками, поэтому курс молодого бойца и дальнейшая воинская служба проходили гораздо быстрее и эффективнее.

Алексей Леонков Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»