Военный эксперт и аналитик Алексей Ленков поддержал решение о введениии курсов начальной военной подготовки (НВП) в российских школах. Специалист напомнил, что советские годы такие занятия уже проводились среди учащихся. По его словам, в ходе курса НВП школьники приобретают те навыки, которые в дальнейшем им помогают при прохождении военной службы.
Эксперт уточнил, что в советские времена к курсам НВП привлекали учеников старших классов.
«Тех, кто более ответственно мог относиться к вооружениям», - добавил он.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о введении со следующего учебного года в школах России курса по начальной военной подготовке. Два соответствующих модуля войдут в курс ОБЖ для старшеклассников и уже включены в проект основной общеобразовательной программы.