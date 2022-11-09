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25 минут назад

Эксперт поддержал введение курса начальной военной подготовки в школах РФ

Елена Прошина
Алексей Леонковэксперт

Военный эксперт и аналитик Алексей Ленков поддержал решение о введениии курсов начальной военной подготовки (НВП) в российских школах. Специалист напомнил, что советские годы такие занятия уже проводились среди учащихся. По его словам, в ходе курса НВП школьники приобретают те навыки, которые в дальнейшем им помогают при прохождении военной службы.

Курсы начальной военной подготовки были и в годы Советского Союза. Вреда от них не было никакого, скорее было больше пользы. Потому что школьники получали начальные навыки, связанные не только с военной подготовкой, но и связанные, например, с оружием массового поражения, радиационной, химической и биологической защитой. Им рассказывали о том, как вести себя в критических ситуациях, что делать, если вдруг начались боевые действия. Молодежь получала то дополнительное образование, которое сейчас можно приобрести только в том случае, если человек попал в ряды вооруженных сил.

Помимо этого, на курсах начальной военной подготовки учащиеся могли определиться с тем, будут ли они связывать свою жизнь с военной службой после школьной скамьи. И те, кто раньше проходил начальную военную подготовку, приходили на службу в армию, уже владея некоторыми навыками, поэтому курс молодого бойца и дальнейшая воинская служба проходили гораздо быстрее и эффективнее.
Алексей Леонков
Алексей ЛеонковВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»

Эксперт уточнил, что в советские времена к курсам НВП привлекали учеников старших классов.

«Тех, кто более ответственно мог относиться к вооружениям», - добавил он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о введении со следующего учебного года в школах России курса по начальной военной подготовке. Два соответствующих модуля войдут в курс ОБЖ для старшеклассников и уже включены в проект основной общеобразовательной программы.

Общество,Алексей Леонков,Сергей Кравцов,
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