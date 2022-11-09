Как россияне будут отдыхать в 2023 году

В 2023 году россиян ждет 26 официальных праздничных выходных дней. Это следует из календаря рабочих и праздничных дней на следующий год, который опубликован в Телеграм-канале правительства РФ.

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Так, в январе россияне будут отдыхать восемь дней - с 1 по 8 января. В феврале будет четыре выходных подряд - с 23 по 26 февраля, а в марте всего один дополнительный выходной – 8 марта, так как Международный женский день выпадает на среду.

Праздник 1 мая объединится с последними днями апреля, поэтому россияне будут отдыхать три дня. А вот на День Победы запланированы четыре выходных - с 6 по 9 мая. В июне выпадает три праздничных выходных - с 10 по 12 июня. Столько же россияне будут отдыхать в ноябре - с 4 по 6 ноября.