73% россиян не меняли работу за последние два года

Согласно исследованию, соискатели меньше всего сейчас хотят поменять сферу деятельности.

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Сколько рабочих мест россияне меняют за всю жизнь, как ищут новую работу и каким образом готовятся к собеседованиям? Ответы респондентов на эти и другие вопросы узнали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросив более 260 тысяч интернет-пользователей.

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Более двух третьих россиян (73%) за последние два года остались на прежних местах, в то время как 27% сменили работу по разным причинам. Большинство переходили к другим работодателям из-за более высокой зарплаты (37%), увольнений и не очень хороших отношений в компании (36%), смены обстановки или переезда (13%), интересных обязанностей (8%), высокой должности (4%). Те, кто ушёл в другую сферу в связи с получением нового образования, оказались в меньшинстве (2%).

Почти половина (47%) респондентов искали новую работу через знакомства и связи, немногим меньше (41%) – через ресурсы с вакансиями. «В холодную» рассылали свои резюме 9%, а с помощью социальных сетей с компаниями контактировали лишь 3% соискателей.

Те, кто не менял работу за последние два года, основной причиной (46%) назвали неподходящее время. 22% устраивает заработная плата, пятая часть довольна коллективом, 12% видят возможности для карьерного роста в рамках своей компании.

Исследование также выявило, что треть (33%) респондентов за всю свою жизнь сменили 3-4 рабочих места. 23% искали работу 5-6 раз, 18% трудились в 1-2 компаниях, 16% – в более чем 7 местах, а каждый десятый затруднился с подсчётами, так как их было много.

Участники опроса поделились своим опытом подготовки к собеседованию. 71% заявили, что готовятся к ним самостоятельно и зачастую чувствуют себя уверенно. Интересный факт, что у 23% никогда за всю профессиональную карьеру не было собеседований – они либо устраивались на работу без них, либо работают в одном месте всю жизнь. 6% заявили, что им, как правило, требуется помощь в подготовке к личным интервью с будущим работодателем: 3% из них читают статьи об этом в интернете, 2% обращаются за советами к друзьям или знакомым из HR (специалистам отдела кадров), 1% всегда репетируют перед зеркалом.