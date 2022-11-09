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44 минуты назад

Кириенко рассказал о работе лекторов «Знания» в Донбассе с начала спецоперации

Lenta.ru

Лекторы общества «Знание» почти что с самого начала специальной военной операции (СВО) России на Украине работали в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

Кириенко рассказал о работе лекторов «Знания» в Донбассе с начала СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лекторы работали в ДНР, ЛНР и на всех территориях Херсонской и Запорожской областей, начиная с марта. В настоящее время деятельность общества продолжается в регионах Донбасса.

Помимо этого, как уточнил чиновник, сейчас лекторы работают совместно с Минобороны почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности. Он рассказал, что специалисты находятся в центрах, где есть «ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины».

Ранее замглавы администрации президента РФ также заявил, что в настоящее время против страны ведется война очень широким фронтом. Как рассказал Кириенко, боевые действия в зоне СВО — лишь часть этой войны.

«Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира», — сказал политик.

Он добавил, что в мире ведется масштабное противостояние в информационном и психологическом планах, также видна борьба с основами российской культуры.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ.

Общество,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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