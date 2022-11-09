В Минпросвещения назвали сроки появления начальной военной подготовки в школе

В школах России курс по начальной военной подготовке появится со следующего учебного года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

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«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», — сказал Кравцов.

Ранее первый замминистра обороны России Валерий Герасимов заявил, что ведомство выступило за введение начальной военной подготовки школах и профтехучилищах. Министерство предложило ввести предмет в объеме 140 часов на протяжении двух последних лет обучения.