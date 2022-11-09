Помощник попавшего в реанимацию Карпова рассказал о его состоянии

Экс-чемпион мира по классическим шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов медленно идет на поправку, но сроки выписки из больницы пока назвать нельзя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Альберта Степаняна.

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По его словам, Карпов находится в сознании и идет на поправку, но это происходит «не так быстро, как всем хотелось бы».

«О выписке из больницы речь пока не идет, врачи этого не разрешают. И о каких-то сроках пока говорить преждевременно», — рассказал Степанян.

Напомним, что в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Травму он получил после падения возле здания Госдумы.