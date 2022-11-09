Российских туристов отправили вместо Мадрида в турецкий Мардин

Российские туристы были отправлены по ошибке в турецкий Мардин вместо столицы Испании Мадрида. Об этом со ссылкой на газету Yeni Akit пишет РИА Новости.

«Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», - говорится в статье.

Издание отметило, что такая ситуация стала возможна из-за того, что сотрудники российского туристического агентства допустили ошибку в бронировании билетов и купили их до Мардина через Стамбул вместо Мадрида.

«Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день», - заявил изданию Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма.

По словам президента Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслана Пашаоглу, россиянам понравился город, они уехали на следующий день и все же сели в Стамбуле на рейс в Мадрид.