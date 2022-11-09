Портал Romir опубликовал результаты исследования, в ходе которого составил осенний рейтинг самых влиятельных блогеров России. На первом месте оказалась Ксения Собчак.

Журналистка опередила Юрия Дудя, который расположился на втором месте. Третье место заняла Настя Ивлеева. Также в рейтинг попали Екатерина Шульман, Илья Варламов, Дмитрий Пучков и Даня Милохин.

Лерчек также оказалась в рейтинге - блогерша впервые попала в список самых влиятельных инфлюенсеров в России. Ида Галич и Дима Масленников выбыли из рейтинга.