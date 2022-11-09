Соловьева возмутили жалобы мобилизованных

«И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали», — заявил Соловьев.