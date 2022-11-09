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21 минуту назад

Соловьева возмутили жалобы мобилизованных

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал недовольных подготовкой, экипировкой и условиями службы мобилизованных. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

Соловьева возмутили жалобы мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

Ранее новобранцы в Казани заявили, что были плохо подготовлены к участию в спецоперации. Жалобы мобилизованных возмутили Соловьева.

«И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали», — заявил Соловьев.

Он также добавил, что родственники военнослужащих, которые жалуются в сети, работают на украинскую пропаганду. Кроме того, Соловьев заявил, что мобилизованные россияне, ушедшие из своих частей являются дезертирами, заслуживающими уголовного наказания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка 80 тыс. мобилизованных россиян сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Из низ 50 тыс. человек участвуют в боевых действиях.

Общество,Владимир Соловьев,Владимир Путин,
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