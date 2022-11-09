Актеры в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) «взяли в заложники» зрителей во время показа иммерсивного спектакля «Vежливые люди» в Калуге. Об этом сообщает телеканал «Ника ТВ».

Канал опубликовал кадры с представления, на которых «заложники» кричат «больно» и «отпусти», некоторых захваченных актерами-«солдатами» «расстреляли» за кулисами. При этом другие зрители, не паникуя, внимательно смотрят на происходящее.