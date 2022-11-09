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2 часа назад

В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе

Национальная Служба Новостей

Актеры в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) «взяли в заложники» зрителей во время показа иммерсивного спектакля «Vежливые люди» в Калуге. Об этом сообщает телеканал «Ника ТВ».

Канал опубликовал кадры с представления, на которых «заложники» кричат «больно» и «отпусти», некоторых захваченных актерами-«солдатами» «расстреляли» за кулисами. При этом другие зрители, не паникуя, внимательно смотрят на происходящее.

Режиссер фильма про Донбасс заявил, что после Рима картина поедет на другие кинофестивали

По словам создателей спектакля, они хотели погрузить зрителей в атмосферу, в которой пребывали жители Донбасса на протяжении восьми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что участники постановки имеют боевой опыт: в частности, руководитель проекта Роман Разум участвовал в специальной военной операции на Украине.

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