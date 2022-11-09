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50 минут назад

Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

ТАССиещё 1

Умер советский и российский танцор, балетмейстер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров, проработавший 40 лет в Кубанском казачьем хоре. Об этом сообщается на сайте хора.

Умер артист Валентин Захаров
Фото: Официальный сайт Кубанского казачьего хораОфициальный сайт Кубанского казачьего хора

"Без малого сорок лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора", - указано в сообщении.

Причины смерти и дата прощания с артистом пока неизвестны.

Подчеркивается, что Захаров в составе Кубанского казачьего хора стал победителем первого Всероссийского смотра-конкурса государственных русских народных хоров. Мировое признание пришло к артисту в 1984 году, добавляет пресс-служба. Талант Валентина Захарова оценил знаменитый хореограф Игорь Моисеев, сказано в некрологе.

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Худрук коллектива Виктор Захарченко отметил самобытность, выразительность и харизму исполнительского искусства артиста.

"Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный", - цитирует слова худрука пресс-служба коллектива

Общество,Игорь Моисеев,Валентин Захаров,Виктор Захарченко,Сергей Карякин,
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