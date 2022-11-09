РБК: россиян предупредили о нехватке алкоголя на Новый год

Популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. Игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней, говорят игроки рынка.

«Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков. Наблюдается дефицит шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys», — пишет РБК со ссылкой на экспертов алкогольного рынка.

Нехватка алкоголя возникла на фоне санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. Ассортимент шампанского к Новогоднему столу будет существенно меньше, поскольку его в Россию поставляют только мелкие французские хозяйства. Западные виски, ром, джин и французский коньяк в России практически закончились. Сетевые магазины и алкомаркеты собираются восполнять дефицит за счет отечественных производителей алкоголя.