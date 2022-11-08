Онищенко призвал избегать места скопления людей на Новый год

Бывший депутат Госдумы, академик РАН, эпидемиолог, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал воздержаться от посещений мест массового пребывания людей в новогодние праздники, так как, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в России, риск заражения все еще остается.

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Как писала «Парламентская газета», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста заболеваемости COVID-19 в мире в связи с началом осенне-зимнего сезона. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо усилить эпиднадзор и обеспечить вакцинацию от коронавируса уязвимых слоев населения.

«Да, в данный момент мы наблюдаем снижение и по заболеваемости, и по смертности, но нельзя говорить о том, что пандемия закончилась. Людям, находящимся в группе риска, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, носить маски, воздерживаться от мест массового скопления. Причем желательно и в Новый Год», — сказал Онищенко в эфире «Общественной службы новостей», комментируя ситуацию.

По его словам, очевидно, что пандемия коронавируса пошла на спад, и, скорее всего, она завершится, но возможно возникновение новых инфекций и пандемий. Также он отметил, что не стоит разделять коронавирус и грипп, так как они идут «рука об руку», в первую очередь в том, что касается диагностики. По мнению академика, сейчас каждому следует вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.