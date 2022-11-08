Сигнал воздушной тревоги: порядок действий при сигналах ГО

Жители тех стран, в которых ведутся военные действия, должны быть готовы к тому, что в любой момент может прозвучать сигнал воздушной тревоги.

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«Рамблер рассказывает, в каких случаях подается сигнал воздушной тревоги, как понять, что воздушная тревога закончилась и какие еще сигналы гражданской обороны бывают.

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Сигнал воздушной тревоги

Этот сигнал подается в случае, если населенному пункту угрожает авиационный или ракетный удар. Как это происходит? Военные замечают угрозу, например, пуск ракеты или вылет авиации со стороны недружественной страны, определяют направление полета и по спецсвязи оповещают местные власти тех населенных пунктов, которые находятся на пути следования ракет или самолетов. После включения сигнала воздушной тревоги у местных жителей есть 10-20 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии.

Что нужно делать при воздушной тревоге

Если сигнал воздушной тревоги застал вас дома, у вас есть несколько минут, чтобы выполнить следующие действия:

отключить все электрические приборы, перекрыть газ и воду,

собрать документы, а также взять средства индивидуальной защиты, воду и еду,

плотно закрыть все окна и форточки, перекрыть вентиляцию, закрыть двери,

собрать детей и пожилых людей, которые находятся с вами,

укрыться в ближайшем бомбоубежище или спуститься в подвал.

Подвал считаются менее безопасным местом из-за возможности завалов, если авиационный снаряд или ракета попадут в здание, потому лучше все-таки постараться добраться до подготовленного бомбоубежища. Если нет возможности спрятаться даже в подвале, можно остаться дома, самым безопасным считается место, которое от улицы отделено двумя стенами, чаще всего это коридор и санузлы. От окон нужно держаться подальше, чтобы не порезаться осколками, если их выбьет взрывной волной.

Если во время воздушной тревоги вы оказались на работе, вам нужно:

остановить оборудование, а процессы непрерывного цикла перевести в безопасный режим,

укрыться в защитном сооружении гражданской обороны.

На производствах, которые нельзя останавливать, на рабочих местах могут остаться только дежурные.

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги во время поездки на общественном транспорте, нужно сделать следующее:

покинуть салон транспортного средства на остановке,

следовать указаниям сотрудников ДПС,

укрыться в ближайшем защитном сооружении гражданской обороны или метрополитене.

Покинуть защитное сооружение можно после окончания сигнала воздушной тревоги.

Сигнал, оповещающий о начале воздушной тревоги длится от трех минут и дольше, когда тревога заканчивается, повторяется тот же сигнал, но длительностью 5-7 секунд.

Какие еще сигналы бывают

Внимание всем

Включаются сирены и акустические системы, звук длится до трех минут. Это значит, что нужно включить радио, телевизор, оказаться неподалеку от громкоговорителя, открыть любой новостной ресурс в интернете. Далее нужно следовать полученным инструкциям. Таким способом оповещают о том, что нужно делать при воздушной или химической тревоге, радиационной опасности, угрозе затопления и других чрезвычайных ситуациях.

Химическая тревога

Этот сигнал подается при угрозе или даже обнаружении химического или бактериологического заражения. Нужно строго следовать инструкциям, но в общем случае нужно быть готовым выполнить следующее:

надеть средства индивидуальной защиты,

плотно закрыть окна и двери,

щели вокруг двери и вентиляционных отверстий закрыть мокрой тканью,

отключить все электрические приборы, перекрыть газ и воду,

собрать документы, воду, еду,

укрыться в защитном сооружении или выйти по указательным знакам в тот район, который назовут безопасным.

Если добраться до безопасного района не получилось, в защитном сооружении нужно находится, пока не разрешат из него выйти причем выходить нужно будет, не снимая средства защиты органов дыхания.

Сигнал «Радиационная опасность»

При таком сигнале выполняются те же действия, что и при химической опасности, единственное исключение — средства индивидуальной защиты можно не надевать. Будьте готовы к тому, что в убежище нужно будет провести несколько дней, прежде чем разрешат его покинуть.

Подается при угрозе и приближении радиоактивного облака, а также при образовавшемся радиоактивном загрязнении территории.

Сигнал «Угроза катастрофического затопления»