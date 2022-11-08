Сигнал воздушной тревоги: порядок действий при сигналах ГО

Жители тех стран, в которых ведутся военные действия, должны быть готовы к тому, что в любой момент может прозвучать сигнал воздушной тревоги.
«Рамблер рассказывает, в каких случаях подается сигнал воздушной тревоги, как понять, что воздушная тревога закончилась и какие еще сигналы гражданской обороны бывают.
Этот сигнал подается в случае, если населенному пункту угрожает авиационный или ракетный удар. Как это происходит? Военные замечают угрозу, например, пуск ракеты или вылет авиации со стороны недружественной страны, определяют направление полета и по спецсвязи оповещают местные власти тех населенных пунктов, которые находятся на пути следования ракет или самолетов. После включения сигнала воздушной тревоги у местных жителей есть 10-20 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии.
Если сигнал воздушной тревоги застал вас дома, у вас есть несколько минут, чтобы выполнить следующие действия:
Подвал считаются менее безопасным местом из-за возможности завалов, если авиационный снаряд или ракета попадут в здание, потому лучше все-таки постараться добраться до подготовленного бомбоубежища. Если нет возможности спрятаться даже в подвале, можно остаться дома, самым безопасным считается место, которое от улицы отделено двумя стенами, чаще всего это коридор и санузлы. От окон нужно держаться подальше, чтобы не порезаться осколками, если их выбьет взрывной волной.
Если во время воздушной тревоги вы оказались на работе, вам нужно:
На производствах, которые нельзя останавливать, на рабочих местах могут остаться только дежурные.
Если вы услышали сигнал воздушной тревоги во время поездки на общественном транспорте, нужно сделать следующее:
Покинуть защитное сооружение можно после окончания сигнала воздушной тревоги.
Сигнал, оповещающий о начале воздушной тревоги длится от трех минут и дольше, когда тревога заканчивается, повторяется тот же сигнал, но длительностью 5-7 секунд.
Включаются сирены и акустические системы, звук длится до трех минут. Это значит, что нужно включить радио, телевизор, оказаться неподалеку от громкоговорителя, открыть любой новостной ресурс в интернете. Далее нужно следовать полученным инструкциям. Таким способом оповещают о том, что нужно делать при воздушной или химической тревоге, радиационной опасности, угрозе затопления и других чрезвычайных ситуациях.
Этот сигнал подается при угрозе или даже обнаружении химического или бактериологического заражения. Нужно строго следовать инструкциям, но в общем случае нужно быть готовым выполнить следующее:
Если добраться до безопасного района не получилось, в защитном сооружении нужно находится, пока не разрешат из него выйти причем выходить нужно будет, не снимая средства защиты органов дыхания.
При таком сигнале выполняются те же действия, что и при химической опасности, единственное исключение — средства индивидуальной защиты можно не надевать. Будьте готовы к тому, что в убежище нужно будет провести несколько дней, прежде чем разрешат его покинуть.
Подается при угрозе и приближении радиоактивного облака, а также при образовавшемся радиоактивном загрязнении территории.
В этом случае порядок действий похож на все предыдущее с той разницей, что добираться нужно не до защитного сооружения гражданской обороны, а в указанный пункт сбора, где опасность затопления отсутствует, и дальше следовать инструкциям. Запас еды и воды может потребоваться дня на три.