Greenpeace ответила на предложение признать её деятельность нежелательной

Сегодня единоросс Александр Якубовский сообщил, что депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру оценить работу организации. Он пояснил решение тем, что структура финансируется из «недружественных» стран.

«Инициатива депутатов связана с нашей «неудобной» позицией по ряду законопроектов. Организация всегда действовала в интересах российских граждан», — сообщили ТАСС в пресс-службе Greenpeace.

Там добавили, что ранее несколько парламентариев и сенаторов внесли в Госдуму предложение о правках в федеральный закон об охране Байкала.