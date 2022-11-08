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36 минут назад

Greenpeace ответила на предложение признать её деятельность нежелательной

Говорит Москваиещё 5

Сегодня единоросс Александр Якубовский сообщил, что депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру оценить работу организации. Он пояснил решение тем, что структура финансируется из «недружественных» стран.

Greenpeace ответила на предложение признать её деятельность нежелательной
Фото: ТАССТАСС

«Инициатива депутатов связана с нашей «неудобной» позицией по ряду законопроектов. Организация всегда действовала в интересах российских граждан», — сообщили ТАСС в пресс-службе Greenpeace.

Там добавили, что ранее несколько парламентариев и сенаторов внесли в Госдуму предложение о правках в федеральный закон об охране Байкала.

«Нас особенно беспокоит пункт, который снимает запрет на проведение сплошных санитарных рубок в Центральной экологической зоне озера», — уточнили экологи.

Общество,Александр Якубовский,Госдума,
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