На Колыме за семьями мобилизованных закрепят кураторов

Институт кураторов для оказания оперативной помощи семьям мобилизованных граждан внедряют в Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Истории у семей разные, в каждом случае работать надо индивидуально. Поэтому для семей определены кураторы. Именно они и будут помогать в решении насущных вопросов таких семей", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной политики региона Сергея Кучеренко.

Кураторами стали преимущественно заместители глав муниципалитетов. Институт кураторов поможет сократить сроки обработки обращений за счет исключения цепочки задействованных в ней специалистов. Также в будущем он поможет выработать единые критерии решения сходных проблем семей мобилизованных.

Дети мобилизованных, обучающиеся в 5-11-х классах, обеспечены горячим питанием в школах на период прохождения службы родителя (горячее питание для школьников 1-4-х классов предоставляется всем без исключения по федеральному законодательству). Областной бюджет полностью компенсирует плату за детский сад для семей мобилизованных на тот же срок.