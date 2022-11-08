В Казахстане назвали условия выдачи гражданства

Правительство Казахстана планирует ужесточить требования для получения гражданства. Об этом стало известно из ответа премьер-министра республики Алихана Смаилова на запрос депутатов, обеспокоенных ситуацией с массовым притоком граждан России в страну.

«В настоящее время разработаны поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства», — говорится в тексте ответа.

В запросе депутатов были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства мигрантов и принятия в этой связи правовых мер.

В начале октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что с начала мобилизации в республику въехали порядка 200 тыс. российских граждан, еще около 147 тыс. — покинули страну. В начале октября ситуация на границах двух государств стала стабилизироваться, а прежний ажиотаж сошел на нет.