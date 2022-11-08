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56 минут назад

Названа причина смерти автора песен «Ласкового мая»

Мария Иванова

Помощник композитора Сергея Кузнецова Ринат Масягутов заявил, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Названа причина смерти автора песен «Ласкового мая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Масягутова, Кузнецов не жаловался на здоровье. В его последний день они говорили по телефону, композитор шутил, казалось, что он чувствовал себя хорошо.

«Но он уже немолодой человек, 58 лет», - отметил помощник.

Сергей Кузнецов умер 7 ноября в Оренбурге. Он был одним из основателей «Ласкового мая» и автором песен группы.

После «Ласкового мая» Кузнецов собрал группу «Мама», написал повесть «Ты просто был», где описал свою биографию и историю «Ласкового мая». Позже он писал песни для группы «Комиссар», экс-солистки «Миража» Светланы Разиной, создал группу «Стекловата».

В 2016 году СМИ сообщили, что Кузнецов борется с циррозом печени.

Общество,Светлана Разина,Сергей Кузнецов,
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