Названа причина смерти автора песен «Ласкового мая»

Помощник композитора Сергея Кузнецова Ринат Масягутов заявил, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Масягутова, Кузнецов не жаловался на здоровье. В его последний день они говорили по телефону, композитор шутил, казалось, что он чувствовал себя хорошо.

«Но он уже немолодой человек, 58 лет», - отметил помощник.

Сергей Кузнецов умер 7 ноября в Оренбурге. Он был одним из основателей «Ласкового мая» и автором песен группы.

После «Ласкового мая» Кузнецов собрал группу «Мама», написал повесть «Ты просто был», где описал свою биографию и историю «Ласкового мая». Позже он писал песни для группы «Комиссар», экс-солистки «Миража» Светланы Разиной, создал группу «Стекловата».