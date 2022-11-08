Номер танцевального коллектива сняли с концерта из-за песни Пугачевой

Танцевальный коллектив «эНдорфин» из Москвы убрали из программы концерта в честь Дня Таможенника. Группа должна была выступить под композицию певицы Аллы Пугачевой.

Фото: Агентство «Москва» | Кирилл Зыков Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

Танцоры использовали в своем номере песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой. Пугачева после своего побега из России не пользуется популярностью в стране.

Администрация Таможенной академии решила не рисковать и сняла артистов с концерта, передает Telegram-канал Baza. Однако композиция стала не единственной проблемой «эНдорфина».