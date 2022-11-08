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25 минут назад

Номер московского танцевального коллектива сняли с концерта из-за песни Пугачевой

Слово и Делоиещё 1

Танцевальный коллектив «эНдорфин» из Москвы убрали из программы концерта в честь Дня Таможенника. Группа должна была выступить под композицию певицы Аллы Пугачевой.

Номер танцевального коллектива сняли с концерта из-за песни Пугачевой
Фото: Агентство «Москва» | Кирилл ЗыковАгентство «Москва» | Кирилл Зыков

Танцоры использовали в своем номере песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой. Пугачева после своего побега из России не пользуется популярностью в стране.

Администрация Таможенной академии решила не рисковать и сняла артистов с концерта, передает Telegram-канал Baza. Однако композиция стала не единственной проблемой «эНдорфина».

Ранее группа выступала под названием eMotion. Академия попросила поменять имя на русский язык. По мнению администрации, эндорфин — это наркотик, а не гормон счастья.

Общество,Видео,Алла Пугачева,
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