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1 час назад

Московскому танцевальному коллективу запретили выступать под песню Пугачевой

Lenta.ruиещё 1

Московский танцевальный коллектив был снят с концерта в честь Дня таможенника из-за песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Московскому танцевальному коллективу запретили выступать под песню Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В качестве аккомпанемента танцоры группы под названием «эНдорфин» выбрали композицию певицы «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой, в результате чего выступление артистов было запрещено.

Сообщается, что администрация таможенной академии сняла номер из-за того, что обе певицы покинули страну, а Закировой вообще запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее московский танцевальный коллектив уже сталкивался с проблемами с академией. Изначально группа танцоров называлась «eMotion», но руководство академии потребовало выбрать наименование на русском языке. «эНдорфин» тоже вызвал вопросы, так как в администрации решили, что это название наркотика, а не гормона счастья.

Ранее директор умершего исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о помощи Пугачевой с организацией похорон певца.

Общество,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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