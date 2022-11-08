Московскому танцевальному коллективу запретили выступать под песню Пугачевой

Московский танцевальный коллектив был снят с концерта в честь Дня таможенника из-за песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В качестве аккомпанемента танцоры группы под названием «эНдорфин» выбрали композицию певицы «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой, в результате чего выступление артистов было запрещено.

Сообщается, что администрация таможенной академии сняла номер из-за того, что обе певицы покинули страну, а Закировой вообще запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее московский танцевальный коллектив уже сталкивался с проблемами с академией. Изначально группа танцоров называлась «eMotion», но руководство академии потребовало выбрать наименование на русском языке. «эНдорфин» тоже вызвал вопросы, так как в администрации решили, что это название наркотика, а не гормона счастья.