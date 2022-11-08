Пока вы  спали: условие ЕС Киеву и сколько россиян получат новогоднюю премию

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ЕС готов помочь Киеву на определенных условиях

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Европейский союз намерен сделать помощь Украине более «предсказуемой» и предложить новый механизм финансовой поддержки в размере €18 млрд «для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, для получения этих кредитов Киеву необходимо будет выполнить ряд условий. В частности, обеспечить верховенство права и усилить борьбу с коррупцией. Такие же условия Украине необходимо соблюдать и для продолжения процесса вступления в ЕС.

США отказались раскрывать каналы диалога с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил контакты Вашингтона и Москвы на высоком уровне, отказавшись при этом раскрывать конкретные каналы связи. Его слова приводит ТАСС.

«Мы в администрации [президента США Джо] Байдена имеем возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия. Мы не раскрываем каналы, которые у нас есть, чтобы защитить их», - подчеркнул он.

Убийце Джона Леннона вновь отказано в досрочном освобождении

Судебная комиссия вновь отказалась удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении Марка Дэвида Чепмена, осужденного за убийство основателя группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщает Associated Press.

67-летний Марк Дэвид Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в двенадцатый раз. В следующий раз он сможет просить о смягчении наказания только через два года, в 2024 году.

США настаивают на участии Украины в саммите G20

Администрация США считает необходимым участие Украины в предстоящем 15–16 ноября саммите G20 на Бали, если на него приедет делегация России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, пишут «Известия».

«Мы выступаем за то, чтобы Украина тоже приняла участие в предстоящем саммите G20, если на нем будет представлена Россия», - подчеркнула она.

63% работодателей отказались выдавать новогодние премии

По сравнению с прошлым годом новогодние премии в России будут выплачиваться в два раза реже, порядка 63% работодателей сообщили о том, что не намерены поощрять таким способом своих починенных. Об этом со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» сообщает РБК.