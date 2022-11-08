Стало известно, где в России можно увидеть полное лунное затмение

Как сообщает МК, в 13:16 по московскому времени Луна погрузится в тень от Земли, в 13:59 наступит максимальная фаза затмения. В 14:42 Луна начнет выход из тени, в 16:56 засияет в полную силу. От начала и до конца небесное явление можно будет наблюдать на Дальнем Востоке, Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.