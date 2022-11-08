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38 минут назад

Стало известно, где в России можно увидеть полное лунное затмение

Свободная пресса

Полное лунное затмение произойдет 8 ноября.

Стало известно, где в России можно увидеть полное лунное затмение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает МК, в 13:16 по московскому времени Луна погрузится в тень от Земли, в 13:59 наступит максимальная фаза затмения. В 14:42 Луна начнет выход из тени, в 16:56 засияет в полную силу. От начала и до конца небесное явление можно будет наблюдать на Дальнем Востоке, Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.

Ранее «Свободная пресса» писала о землетрясении до 4 баллов в Иркутской области. Его эпицентр находился вблизи поселка Листвянка на юге Байкала. Подземные толчки магнитудой 5,1 балла произошли и на Камчатки. Эпицентр землетрясения зафиксировали в 31 километре от села Никольское.

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