Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги

«Есть разные виды сигналов тревоги: о техногенной катастрофе, воздушной тревоге и так далее. Но проблема в том, что все они всегда звучат одинаково, более точная информация передается по другим средствам связи, — сказал эксперт. — Параллельно с сиреной начинается телерадиовещание, сообщающее гражданам об обстановке, о том, из-за чего была активирована сирена. Так что самое первое, что необходимо сделать, если это произошло, — немедленно включить средства телерадиовещания».