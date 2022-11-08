В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
52 минуты назад

Россияне назвали самые благородные профессии 2022 года

RT на русском

В топ-3 самых благородных профессий этого года вошли медработники, педагоги и военнослужащие. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, которые имеются в распоряжении RT.

Россияне назвали самые благородные профессии 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Так, 26% россиян назвали профессию врача самой благородной в настоящее время.

Как пояснили аналитики, на втором месте — учитель (10% голосов), а на третьем — военнослужащий (9%).

По 4% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС.

По 3% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтёров, говорится в исследовании SuperJob.

Среди других благородных профессий россияне называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, первые два места рейтинга благородных профессий по-прежнему остаются за медиками и учителями.

Кроме того, за год значительно выросло уважение к военнослужащим: в рейтинге 2022 года они вошли в топ-3 самоотверженных профессий.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее россияне рассказали, какие города хотели бы посетить в ближайший год.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители