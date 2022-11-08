Россияне назвали самые благородные профессии 2022 года

В топ-3 самых благородных профессий этого года вошли медработники, педагоги и военнослужащие. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, которые имеются в распоряжении RT.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, 26% россиян назвали профессию врача самой благородной в настоящее время.

Как пояснили аналитики, на втором месте — учитель (10% голосов), а на третьем — военнослужащий (9%).

По 4% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС.

По 3% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтёров, говорится в исследовании SuperJob.

Среди других благородных профессий россияне называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, первые два места рейтинга благородных профессий по-прежнему остаются за медиками и учителями.

Кроме того, за год значительно выросло уважение к военнослужащим: в рейтинге 2022 года они вошли в топ-3 самоотверженных профессий.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.