В России более 50 млн человек привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в России прошли более 50 млн человек, или 34,1% от численности населения страны. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привиты более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 31 октября по 6 ноября продолжал снижаться. Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими). Существуют спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B, уточнили в ведомстве.