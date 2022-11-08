В России более 50 млн человек привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в России прошли более 50 млн человек, или 34,1% от численности населения страны. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привиты более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
Как отметили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 31 октября по 6 ноября продолжал снижаться. Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими). Существуют спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B, уточнили в ведомстве.
В августе глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому властям регионов РФ рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения. Прививочная кампания против этой болезни в стране началась 5 сентября.