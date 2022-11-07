В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
33 минуты назад

Умер Сергей Ершов, один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»

Елена Прошина

В результате тяжелой болезни скончался Сергей Ершов, один из первых участников интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в Telegram-канале телепередачи.

Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«4 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни один из первых знатоков телеклуба “Что? Где? Когда?” Сергей Ершов», – сказано в сообщении.

Сергей Ершов дебютировал в качестве знатока 24 декабря 1977 года. Он вошёл в историю клуба как один из самых ярких участников 70-х годов, с которых и началась история ЧГК.

t.me/chto_gde_kogda_tv/571

«С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой «Что? Где? Когда?»: приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!», – написали представители интеллектуального клуба.

Ранее стало известно о смерти российского композитора и поэта Сергея Кузнецова. Он был одним из основателей известной российской группы «Ласковый май».

Общество,Сергей Ершов,Сергей Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители