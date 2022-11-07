Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»

В результате тяжелой болезни скончался Сергей Ершов, один из первых участников интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в Telegram-канале телепередачи.

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«4 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни один из первых знатоков телеклуба “Что? Где? Когда?” Сергей Ершов», – сказано в сообщении.

Сергей Ершов дебютировал в качестве знатока 24 декабря 1977 года. Он вошёл в историю клуба как один из самых ярких участников 70-х годов, с которых и началась история ЧГК.

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«С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой «Что? Где? Когда?»: приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!», – написали представители интеллектуального клуба.