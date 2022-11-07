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40 минут назад

Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

Газета.Ruиещё 1

Первый пролет автодорожной части Крымского моста, поврежденного в результате взрыва, был направлен к месту монтажа. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа», — говорится в сообщении.

Вице-премьер рассказал, что металлоконструкцию весом более 300 тонн перевозят на многоколесном самоходном модуле.

«На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», — добавил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в то же время в направлении Крымского полуострова.

В Госдуме заявили о причастности спецслужб Британии к теракту на Крымском мосту

Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Железнодорожное сообщение было восстановлено вечером того же дня, автомобильное движение было возобновлено в реверсивном режиме по одной полосе. Для транспортировки людей и грузов была открыта паромная переправа.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что к теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства, а ныне — советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели. По его словам, экс-военный еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами».

Общество,Видео,Андрей Луговой,Марат Хуснуллин,Госдума,
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