Первый пролет автодорожной части Крымского моста, поврежденного в результате взрыва, был направлен к месту монтажа. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа», — говорится в сообщении.
Вице-премьер рассказал, что металлоконструкцию весом более 300 тонн перевозят на многоколесном самоходном модуле.
«На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», — добавил он.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в то же время в направлении Крымского полуострова.
Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Железнодорожное сообщение было восстановлено вечером того же дня, автомобильное движение было возобновлено в реверсивном режиме по одной полосе. Для транспортировки людей и грузов была открыта паромная переправа.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что к теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства, а ныне — советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели. По его словам, экс-военный еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами».