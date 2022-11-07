Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

Первый пролет автодорожной части Крымского моста, поврежденного в результате взрыва, был направлен к месту монтажа. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа», — говорится в сообщении.

Вице-премьер рассказал, что металлоконструкцию весом более 300 тонн перевозят на многоколесном самоходном модуле.

«На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», — добавил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в то же время в направлении Крымского полуострова.

Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Железнодорожное сообщение было восстановлено вечером того же дня, автомобильное движение было возобновлено в реверсивном режиме по одной полосе. Для транспортировки людей и грузов была открыта паромная переправа.