Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова

С 2014 года журналистка освещала конфликт в Донбассе, где провела четыре года. С начала специальной военной операции на Украине Ахмедова вновь стала работать в Донбассе и писать для «Эксперта». Правозащитница закупает и передает гуманитарную помощь мирным жителям, в том числе в Волновахе и Мариуполе, помогает им найти родственников. Отдельно она занимается зоозащитой и устраивает оставшихся без хозяев животных в добрые руки. Также Ахмедова собирает сведения о преступлениях украинских военных.