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39 минут назад

Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова

Lenta.ru

Главным редактором информационного агентства (ИА) «Регнум» назначена журналистка и правозащитница Марина Ахмедова. Об этом сообщается на сайте российского СМИ.

Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Марина Ахмедова является членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Она также работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер» и обозревателем журнала «Эксперт».

С 2014 года журналистка освещала конфликт в Донбассе, где провела четыре года. С начала специальной военной операции на Украине Ахмедова вновь стала работать в Донбассе и писать для «Эксперта». Правозащитница закупает и передает гуманитарную помощь мирным жителям, в том числе в Волновахе и Мариуполе, помогает им найти родственников. Отдельно она занимается зоозащитой и устраивает оставшихся без хозяев животных в добрые руки. Также Ахмедова собирает сведения о преступлениях украинских военных.

Марина Ахмедова — автор множества книг. Среди ее работ — «Шедевр», «Крокодил», «Дневник смертницы. Хадижа» (финалист «Русского Букера» 2012). Журналистка является лауреатом двух премий «Искра» и премии «Общественная Мысль».

Общество,Марина Ахмедова,Совет по правам человека,
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